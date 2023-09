Da questa mattina, 28 settembre, si sono riaccese le luci in corso Cavour in quelle che fino a inizio anno erano le vetrine di Zara. Dal colosso spagnolo della moda ai tedeschi di dm, catena tedesca (dm sta per drogerie markt) sorta negli anni Settanta approdata per la prima volta in Italia a Milano in CityLife Shopping District nel novembre 2017. Nei locali rinnovati, prodotti per la bellezza e il benessere della persona, con un’attenzione particolare ai prodotti naturali e salutistici come cosmetici naturali certificati, alimentari biologici, integratori e dispositivi medici.

Inoltre, ampio assortimento di articoli per l’infanzia, per la cura della casa e per il pet care, per un totale di circa 14.000 referenze, di cui oltre 4.500 di marche proprie dm. “In tutte le sue categorie merceologiche – si legge nell’autopresentazione dell’azienda – dm si impegna inoltre a offrire sempre più prodotti con caratteristiche sostenibili”. Grande enfasi viene data inoltre ai rapporti con il personale, oggetto di specifica formazione.

Dunque un altro marchio internazionale nel salotto buono della città, situazione che se da un lato spersonalizza il tessuto commerciale cremonese, dall’altro garantisce vivacità al centro storico e offre nuove opportunità di lavoro.

