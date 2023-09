Si è tornati a parlare dell’episodio di violenza avvenuto in piazza Roma il 4 settembre scorso nel consiglio comunale di oggi, attraverso un’interrogazione di Pietro Burgazzi (FDI) sulla sicurezza in città. Un chiarimento in merito a quei fatti è giunto dall’assessore alla Polizia Locale Barbara Manfredini: ” Il diverbio, finito in lite, aveva motivazioni passionali e gli aggressori sono stati identificati prontamente dalla Polizia di Stato grazie al supporto delle telecamere collocate dal Comune ai giardini pubblici.

Certamente la guardia deve essere alta e soprattutto la prevenzione per questo gli incontri del COSP, quelli tecnici per accadimenti come quello citato, piuttosto che per l’organizzazione di eventi sportivi e culturali sono sempre proficui e trovano soluzioni adeguate a garantire la sicurezza dei cittadini.

Al tema prevenzione occorre aggiungere la formazione e l’aggiornamento delle donne e degli uomini delle Forze dell’Ordine e della nostra Polizia Locale, nonché e il contatto costante e la collaborazione con i cittadini, le associazioni, i gruppi, i quartieri.

La presenza è importante e i controlli in centro sono aumentati anche serali sia da parte delle Forze dell’Ordine che degli agenti della Polizia Locale. Di seguito, nel dettaglio gli interventi effettuati dalla Polizia Locale. Nel 2023 vi sono stati complessivamente 18.543 interventi sia su richiesta immediata (telefono, whatsapp, utente) che pianificata (Ufficio Gestione Personale, SpazioComune, Comitati Quartiere, etc). Tra questi, nella fascia oraria che va dalle 19.00 alle 01.00, ve ne sono 2.496. Ogni turno serale gli agenti della Polizia Locale effettuano pertanto una media di 9.27 interventi (269 giorni al 26/09/2023). Nell’ambito degli interventi in fascia serale dalle 19.00 alle 01.00 se ne riscontrano 705 per il contrasto ai fenomeni di degrado urbano (schiamazzi, vandalismi, ecc.) e di ordine e sicurezza urbana. Insieme e coordinati si possono raggiungere buoni risultati come si sta facendo da sempre”.

Burgazzi si è dichiarato insoddisfatto della risposta.

