Antimafia, Nordio “Falcone pioniere della cooperazione internazionale”

PALERMO (ITALPRESS) – “Fu Giovanni Falcone nel 1992 a lanciare l’idea per scrivere un trattato multilaterale al fine di stabilire una cooperazione giudiziaria internazionale contro la criminalità organizzata. A ragione, quindi, egli è internazionalmentericonosciuto come il pioniere della lotta al crimine organizzatotransnazionale”. Lo sottolinea il ministro della Giustizia CarloNordio, intervenuto nel corso della Conferenza internazionale avent’anni dalla Convenzione di Palermo in Aula Bunker.

