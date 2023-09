Migranti, Tajani “L’Italia non può essere luogo d’approdo per tutti”

ROMA (ITALPRESS) – “Se la proposta tedesca è quella di far si che tutte le ong prendono i migranti e li portano in Italia, questo non va bene. Se addirittura il governo tedesco finanzia queste ong, significa che vogliono portare in migranti non in Germania ma in Italia, questo non va bene”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della manifestazione di Forza Italia a Paestum.

xc3/sat/gsl