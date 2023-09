MILANO (ITALPRESS) – “L’Oms definisce guarigione non più assenza di malattia ma il ritorno a un benessere psicofisico paragonabile allo stato precedente alla malattia, e in questo anche la dermopigmentazione può avere un ruolo”. Lo dice Rita Molinaro, dermopigmentista e visagista, in occasione di Dermocosm, a Milano.

