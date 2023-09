Teatro Filo di Cremona ispirato da una visione aziendale di successo in cui al centro c’è la persona, la visione dell’imprenditore internazionale e autore (con centinaia di migliaia di libri venduti) Paolo Ruggeri. L’energia dell’ospite della quarta edizione dell’evento benefico “Gli Straordinari” ha coinvolto i partecipanti nella serata organizzata da Gruppo Casapoint e che si è svolta giovedì.

Ruggeri, destinatario del premio “Gli Straordinari”, fondatore di decine di realtà di successo come la società di consulenza Osm, formatore e autore, è stato anticipato sul palco da Paolo Feroldi, presidente di Gruppo Casapoint («”Dare… e dare per primi” è il titolo dato a questa serata. La miglior forma del dare è dare speranza. E’ importante imparare da chi ci sta attorno. Così come è importante restituire qualcosa agli altri») e da Gian Luigi Sarzano, mental coach tra i più importanti d’Italia, leader nel settore comunicazionale e commerciale, consulente di personaggi, imprenditori e sportivi e autore di libri (tra cui “Mettici tutto il cuore. Fai della tua vita un capolavoro”, edito da Mondadori). Sarzano, strappando anche qualche sorriso nel corso del suo intervento, ha spiegato, tra le altre cose: «Dare per primi è una scelta audace. Una scelta che può accendere una scintilla. La positività con chi ci sta attorno è importante. E regalare tempo è qualcosa di prezioso perché può spezzare il ciclo dell’indifferenza».

Obiettivi della serata, come di consueto, raccontare esperienze straordinarie in grado di ispirare i partecipanti e raccogliere fondi, grazie all’intero incasso dell’evento, da destinare alla Giorgio Conti onlus, realtà da più di trent’anni in aiuto a famiglie di bambini gravemente malati.

La serata, aperta dall’eleganza di due ballerini di Posainopera Company, ha dato anche spazio alle emozionanti storie di rinascita della comunità di recupero della Cooperativa di Bessimo, ed è poi giunta all’intervista a Ruggeri da parte di Feroldi e Sarzano e alla consegna del premio. «Noi dobbiamo aiutare gli altri – ha detto Ruggeri, tra i vari spunti –. E sono convinto che se aiutiamo gli altri, e questa cosa ci costa, quell’azione ritorna. Fare del bene agli altri crea un credito nell’universo e questo credito viene ripagato, anche se magari non immediatamente». «La partita, nella vita, è lunga – ha inoltre sottolineato, raccontando di sue esperienze in giro per il mondo –. Nel lungo termine quello che sembra una disgrazia, se hai fede, si trasforma in qualcosa di straordinario. Bisogna avere il coraggio di credere in ciò che si fa e di vivere in base ai propri valori. Questa è una società

caotica che ti spinge a perdere umanità”. Nell’intervento di Ruggeri una visione aziendale che mette al centro la persona e dà tempo e fiducia a chi se la merita ma è in difficoltà. Spazio anche alla storia dell’associazione no profit “Imprenditore non sei solo” (Ruggeri tra i fondatori) che riunisce imprenditori e professionisti con l’obiettivo di aiutare volontariamente colleghi in difficoltà con attività gratuita di formazione e consulenza.

Dopo il successo delle edizioni precedenti (con ospiti come Massimiliano Sechi, campione mondiale di videogiochi e mental coach, nato con una grave malformazione agli arti, Danilo Callegari, avventuriero protagonista del programma tv “Extreme Adventures” su Dmax, e Angelo Valente, 4 volte campione mondiale di kick boxing) un altro evento importante firmato Casapoint, gruppo nato proprio a Cremona e oggi presente in 7 province tra Lombardia ed Emilia Romagna con oltre venti agenzie immobiliari. Partner dell’iniziativa: Studio Nexus.

