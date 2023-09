Venerdì di controlli stradali e di interventi in città e nei paesi del circondario, tenuto conto che il bel tempo ha fatto riversare nelle strade e nella piazze e nel centro del capoluogo moltissime persone che intendevano passare la serata in compagnia.

Nel giro di poche ore, sono stati due i denunciati dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza.

Un caso riguarda una 45enne italiana che verso le 17 di ieri aveva perso il controllo della sua vettura andando a sbattere contro il muro perimetrale di una ditta a Gadesco Pieve Delmona. A seguito dell’urto, l’auto è rimasta lievemente danneggiata e la donna alla guida non ha riportato ferite. Ma quando i militari della stazione di Vescovato, giunti sul posto, hanno proceduto a identificarla e ad effettuare i rilievi, hanno accertato che aveva chiari sintomi di alterazione psico-fisica dovuti all’abuso di alcolici. L’hanno sottoposta al test dell’etilometro che ha evidenziato un tasso di circa 1,35 g/l, quasi tre volte il limite consentito. Di conseguenza, la donna è stata denunciata per la guida in stato di ebbrezza e la sua patente di guida è stata ritirata.

Un altro episodio è avvenuto a Cremona, dove la Radiomobile ha denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza, un italiano di 50 anni, con precedenti di polizia a carico, che verso le 23.30 procedeva su viale Trento e Trieste, in maniera incerta e pericolosa per la circolazione.

Notate le condizioni del 50enne, i militari gli hanno chiesto di sottoporsi all’alcol test e al suo rifiuto lo hanno denunciato. La patente di guida gli è stata ritirata e l’auto è stata affidata a persona in grado di guidare.

