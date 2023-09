Nordio “Nessun controllo del potere esecutivo sulla magistratura”

PALERMO (ITALPRESS) – “A sentire molti colleghi la separazione delle carriere sarebbe la demolizione della democrazia. Per me sarebbe un’eresia pensare che la magistratura, giudicante o requirente che sia, possa finire sotto il controllo del potere esecutivo”. Lo afferma il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenuto a Palazzo Steri, a Palermo, a margine del quarto congresso nazionale di Area democratica per la giustizia. xd8/vbo

© Riproduzione riservata