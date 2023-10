Fedelissimo di Stroppa, Valentin Antov è stato tra i meno peggio della difesa, sotto accusa per i troppi gol incassati. “E’ difficile accettare di perdere una gara così, a mio avviso giocata bene, che potevamo anche vincere. Ci manca sempre un pizzico di fortuna per dare la vera svolta. Tuttavia questa gara, se la rigiochiamo altre volte, la vinciamo noi. Tuttavia sappiamo di dover migliorare in entrambe le aree: in difesa così come nelle occasioni mancate”.

Antov “giustifica” le concessioni difensive. “Se sei aggressivo davanti, è normale lasciare qualche opportunità ma non ho visto un Parma arrembante, a dirla tutta. Ora dobbiamo guardare avanti: la testa è già al Como, perché dobbiamo tornare a correre per ridurre il gap dalle prime. So cosa vuole mister Stroppa, conosco la sua idea di calcio e spero di potergli dare una mano: sono convinto che cresceremo presto, anzi lo stiamo già facendo”.

G.G.

