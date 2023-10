Sarr 5

Pesa, eccome, la valutazione sul tiro maligno di Hernani, che lo beffa. Prima e dopo non deve compiere miracoli.

Lochoshvili 6

Il Parma ha gente svelta là davanti, lui lavora d’anticipo e mestiere e regge.

Ravanelli 6.5

Bella chiusura su Bonny. Il voto è al rialzo per quanto accade dopo: uscito lui, la Cremo perde sicurezza.

(Dal 1’ st Bianchetti 5: Spiace tirargli la croce addosso, ma non guida la difesa come dovrebbe).

Antov 6.5

Una delle scoperte migliori di Stroppa: ordinato, contiene Benedyczak e Man (e sul gol del rumeno non è lui fuori posizione).

Sernicola 7

Spinta continua, sfiora il gol, mette assist. Più di così.

Abrego 5.5

Compitino svolto così così.

(Dal 17’ st Okereke 5: impatta malissimo, mai pericoloso).

Castagnetti 7

Lui è di Parma e questa gara la sente di più: segna, sfiora il bis, canta e porta la croce.

Collocolo 6

Dinamico finché resta in campo, ma meno ispirato dei suoi standard.

(Dal 37’ st Ciofani sv: una zuccata a lato).

Zanimacchia 5

Ha un paio di volte lo spazio buono e non lo attacca. Da fresco ex non si è fatto rimpiangere.

(Dal 23’ st Quagliata 6: Senza infamia né lode, un paio di cross).

Vazquez 5

Poche magie e senza quelle il Mudo perde di senso. Aggravante: dall’altra parte, privo di Estevez, Pecchia non gli ha nemmeno montato addosso una gabbia specifica.

(Dal 37’ st Majer sv: Prova a mettere ordine ma il finale è una tonnara).

Coda 5.5

Forse anche da sufficienza: se i palloni non arrivano, lui non può essere sempre bomber. E nonostante questo va al tiro due volte.

Giovanni Gardani (foto Francesco Sessa)

