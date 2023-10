Al ritorno da ex, Fabio Pecchia ha lasciato le emozioni al pre-gara: “Ho abbracciato i miei ex ragazzi uno ad uno, perché sappiamo cosa abbiamo costruito quell’anno (il riferimento è alla promozione in A del 2022, ndr). Poi quando l’arbitro ha fischiato è stata una gara come le altre, come giusto che sia tra professionisti”.

Una sfida che, nel primo tempo, è stata ad altissima intensità anche se i gol sono arrivati dopo l’intervallo. “Vero, del resto la Cremonese è molto forte, ha grandi valori e noi abbiamo saputo affrontarla con intelligenza: quando serviva soffrire, lo abbiamo fatto, quando potevamo aggredire, ci siamo riusciti. Il mio Parma mi è però piaciuto più nel secondo tempo, quando ha messo più palleggio e più serenità. Poi nel finale abbiamo gestito bene, difendendo con orgoglio e ordine”.

La Cremonese può ancora ambire alla promozione? “Certo che sì, la B è un campionato lunghissimo e pieno di imprevisti: la verità è che, anche se siamo primi, in questo momento la classifica andrebbe messa da parte”.

G.G.

