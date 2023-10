Quante volte i cremonesi si rivolgono ad Aem per chiedere di allacciare o disdire il contatore del gas, oppure per avere i sacchetti dei rifiuti? Tante, ancora troppe, nonostante da anni entrambi i servizi siano gestiti da altre società: Linea Distribuzione/A2A nel primo caso, ma il mercato è libero quindi ciascuna utenza potrebbe avere un diverso operatore; Linea Gestioni/A2A nel secondo.

Insomma, servizi che non sono più appannaggio della SpA di proprietà del Comune di Cremona, ma che ancora spesso vengono attribuiti a quello che in realtà è diventatato un braccio operativo del Comune stesso per lo svoglimento di servizi in house. A titolo di esempi: asfaltatura e manutenzione strade e marciapiedi, illuminazione pubblica, parcheggi. In altre parole: in Comune risiede la governance, ossia le decisioni; Aem esegue, in gran parte tramite appalti, i servizi.

Il passato, presente e futuro di Aem sono stati illustrati questa mattina nel Ridotto del Ponchielli dal Presidente Aem Massimo Siboni, dal direttore generale Marco Pagliarini, dal sindaco Gianluca Galimberti e da Maurizio Cadeo dell’agenzia Novity di Brescia. Titolo scelto: “Cremona un mondo” , per facilitare i cittadini nel trovare una risposta immediata alle loro esigene. Ne è nato un video, un nuovo sito Internet, un nuovo logo e anche una mostra che sarà aperta dal 3 al 15 ottobre in sala Alabardieri di palazzo Comunale.

A margine della presentazione, il sindaco Galimberti ha anche aggiornato sull’annoso percorso della trattativa per la rescissione del contratto con Saba: l’augurio è che entro i primi mesi dell’anno si arrivi a una decisione sulle condizioni economiche per poi procedere all’affidamento del parking Marconi e di tutti gli altri parcheggi a raso alla municipalizzata cittadina.

