Mondiali di scherma paralimpica a Terni, Azzi “Una bella sfida”

TERNI (ITALPRESS) – Terni ospiterà i Mondiali di scherma paralimpica nel nuovissimo PalaTerni, venue della kermesse iridata. Saranno 235 gli atleti in gara, in rappresentanza di 31 Nazioni. “Una bella sfida che ci emoziona e ci mette addosso quella giusta tensione che ci deve essere alla luce dell’importanza che ricopre il Mondiale anche in vista delle Paralimpiadi di Parigi” sostiene Paolo Azzi, presidente della Federscherma.

