Ad agosto cresce l’export extra Ue

ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto 2023 l’interscambio commerciale con i paesi extra Unione Europea è in aumento per entrambi i flussi: per le esportazioni +7% e per le importazioni +3,8%. Secondo quanto rileva l’Istat, il forte incremento su base mensile dell’export è spiegato dalle maggiori vendite di energia, beni strumentali e beni di consumo non durevoli. In lieve aumento le esportazioni di beni intermedi mentre diminuiscono quelle di beni di consumo durevoli.

mgg/sat/gsl