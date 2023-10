Pordenone, scoperti 9 lavoratori in nero tra cui 7 braccianti agricoli

PORDENONE (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza Pordenone ha scoperto 9 lavoratori in nero: 7 indiani, tra cui un richiedente asilo, impiegati in un appezzamento agricolo e 2 italiani in unlocale pubblico. Sanzionati i due datori di lavoro e proposta per entrambi la sospensione dell’attività.

gsl/pc/Red