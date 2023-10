I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di alterazione durante la guida un cittadino italiano di 29 anni, residente in provincia di Verbania e pregiudicato.

La mattina del 1 ottobre, poco dopo le 7.30, una pattuglia della Sezione Radiomobile di Cremona si trovava nella zona di via Postumia e su una strada laterale i militari hanno notato un’auto con tre persone a bordo. I militari hanno deciso di effettuare il controllo del mezzo e lo hanno fermato, identificando tre cittadini italiani tutti della provincia di Verbania.

L’uomo alla guida, ovvero il 29enne, che non era il proprietario del mezzo, era in evidente stato confusionale con difficoltà a parlare e aveva precedenti per stupefacenti. Tenuto conto del tuo stato di alterazione e delle condizioni fisiche che facevano pensare ad un uso recente di stupefacenti, anche considerato che non aveva bevuto alcolici, i militari lo hanno invitato a recarsi con loro in una struttura sanitaria per gli accertamenti clinici sull’uso di droghe, al fine di verificare il suo stato di alterazione. Ma l’uomo ha rifiutato categoricamente di seguire i carabinieri in ospedale.

Di conseguenza, gli uomini dell’Arma lo hanno denunciato per il rifiuto di eseguire il test sull’uso di droghe da parte del conducente di un veicolo e la sua patente di guida è stata immediatamente ritirata, mentre l’auto è stata successivamente consegnata al proprietario

