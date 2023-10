Oltre 250 assemblee nei luoghi di lavoro, nelle leghe SPI, nelle Camere del lavoro e nelle sedi provinciali, hanno dato il via, sul territorio Cremonese, alla mobilitazione che culminerà con l’appuntamento di piazza, sabato 7 ottobre a Roma. “Un percorso che, insieme a delegate e delegati, iscritte e iscritti CGIL, volontarie e volontari SPI, è servito per raccontare i contenuti della proposta della CGIL e per coinvolgere tutte le persone attraverso il voto in una consultazione straordinaria. Facciamo, insomma, ciò che la politica ha smesso di fare: coinvolgere chi affronta le difficoltà, sui luoghi di lavoro e nella quotidianità perché democrazia è partecipazione” scrive in una nota stampa Elena Curci (Segretaria Generale CGIL Cremona ) £Quella di Sabato non è solo la manifestazione della CGIL. Al nostro appello nazionale hanno aderito infatti oltre 100 associazioni della società civile e del volontariato, laiche e cattoliche, del nostro Paese. E Cremona non è stata da meno: numerose le associazioni del territorio che hanno costituito un comitato per la mobilitazione “La Via Maestra – Insieme per la costituzione”, associazioni come ACLI, ANPI, ARCI, Associazione 25 aprile, AUSER, Libera contro le mafie, Tavola della Pace, Legambiente, Pax Christi e molte altre ancora”