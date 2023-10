Il consigliere comunale Carlo Malvezzi figura tra i candidati alla presidenza dell’Aler di Brescia Cremona Mantova. L’elenco è stato deliberato dalla Giunta regionale di lunedì scorso in relazione alla necessità di procedere entro breve a rinnovare gli incarichi. Attualmente il presidente dell’azienda regionale che gestisce le case popolari è Albano Bianco Bertoglio, anche lui tra i candidati, con l’indicazione di disponibilità per tutte le sedi regionali. Nel caso di Malvezzi invece è indicata solo la sede a cui fa riferimento Cremona. Candidati per Brescia Cremona Mantova anche altre sei persone.

A indicare il nome di Malvezzi, il consigliere regionale varesino Fabrizio Figini di Forza Italia.

© Riproduzione riservata