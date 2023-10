Odissea per i pendolari cremonesi che nel tardo pomeriggio di mercoledì avrebbero voluto tornare a casa dopo una giornata di lavoro a Milano: il convoglio che solitamente porta con sè la parte più grossa dei lavoratori in trasferta, ossia quello che pate da Milano Centrale alle 18.20, è stato infatti soppresso a causa di un guasto. I passeggeri sono quindi stati dirottati sul successivo, quello in partenza alle 19.15, dovendo quindi rincasare con un’ora di ritardo.

