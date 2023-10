Da Settembre 2023 il pubblico del Ponchielli verrà accolto in un Teatro sempre più splendente ed ecosostenibile, grazie a Sperlari, storico marchio fondato nel 1836 a Cremona, che dona al Teatro Ponchielli un nuovo splendore, sponsorizzando anche la nuova illuminazione del palcoscenico. Un gesto importante a sostegno della cultura, della storia e della nostra istituzione. «Da sempre Sperlari è al fianco della comunità locale di Cremona. Anche nel 2023 abbiamo deciso di confermare la partnership con il Teatro Ponchielli, già tracciata lo scorso anno» dichiara la CEO del Gruppo Sperlari Bernadette Bevacqua. «Dopo la sostituzione delle luci della platea, quest’anno abbiamo deciso di contribuire anche alla riqualificazione delle luci del palcoscenico, un piccolo gesto di riguardo all’ambiente, a Cremona e alle nuove frontiere artistiche».

Si tratta di un nuovo tassello nel rinnovo dell’illuminazione del Teatro Ponchielli, iniziato lo scorso anno proprio grazie a Sperlari con l’obiettivo di valorizzare l’attività e la vitalità di una delle massime istituzioni culturali cittadine. Il rinnovo della dotazione illuminotecnica di palcoscenico è un progetto ambizioso già premiato anche dal Ministero della Cultura, nel novero delle progettualità PNRR. La scelta di Sperlari è stata affiancarsi a questo cammino del Ponchielli coniugando sostenibilità ambientale e risparmio, sicurezza e miglioramento della fruizione culturale: un investimento nella bellezza. «La partnership con Sperlari è un’opportunità preziosa per il Teatro di Cremona» dichiara il Sovrintendente della Fondazione Teatro Ponchielli Andrea Cigni. «I progetti di innovazione energetica si traducono in un percorso green di grande utilità sociale. Queste iniziative di sostenibilità ci proiettano verso il futuro: non aiutano solo il teatro, ma sono un beneficio per tutta la comunità che frequenta e vive la nostra istituzione. Il Teatro Ponchielli ringrazia la CEO Bernadette Bevacqua e tutto il favoloso team Sperlari per questo segno di grande sensibilità nei confronti dell’arte, della cultura e dell’ambiente in grado di “illuminare” la nostra mente e i nostri cuori.»

© Riproduzione riservata