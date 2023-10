Fascione “Campania prima regione per sviluppo di startup innovative”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il nostro è un territorio che continua a crescere. Continuiamo a essere la prima regione italiana per tasso di sviluppo di start up innovative e anche per le imprese under 30”. A dirlo Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, in occasione dell’inaugurazione a Napoli di un nuovo polo di innovazione tecnologica lanciato da Intesa Sanpaolo e Talent Garden.

col/fsc/gtr

© Riproduzione riservata