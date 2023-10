Bankitalia, Magarelli “Educazione finanziaria pilastro tutela clienti”

BARI (ITALPRESS) – “L’educazione finanziaria in fondo è un pilastro di quella che è la nostra attività articolata e complessa di tutela della clientela. Tutti sappiamo quanto bisogno di questo ci sia nel nostro Paese, che purtroppo si classifica un po’ agli ultimi posti anche a fronte di Paesi di più recente tradizione e di sviluppo economico. Questo però non ci deve scoraggiare: forse il cammino sarà lungo, forse anche un po’ accidentato, ma noi lo vogliamo percorrere. Vogliamo andare dove siamo utili, dove chiedono la nostra opera ma anche dove si ritiene di non averne bisogno”. Lo ha detto il capo della sede di Bari della Banca d’Italia Sergio Magarelli.

