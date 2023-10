Chimic’arte: la quarta chimica materiali del Torriani di Cremona ha presentato a Bergamo Scienza un laboratorio di analisi chimica dei pigmenti pittorici. Gli studenti, con il coordinamento e la supervisione dei prof Elena Lanfredi e Simone Varini, hanno guidato i visitatori ad analizzare chimicamente i pigmenti dei quadri e poi li hanno invitati a provare in prima persona a dipingere un’icona sacra preparando il supporto con un legante di tuorlo d’uovo e aceto.

Un laboratorio molto visitato, due turni da novanta minuti ogni mattina per cinque giorni. “Una esperienza di pcto- racconta la prof.ssa Lanfredi – che, grazie all’aiuto e al contributo del maestro di icone Giovanni Mammoliti, ha coniugato arte e chimica in un contesto stimolante come Bergamo Scienza”.

© Riproduzione riservata