Massimo Coda, oggi in gol due volte al Sinigaglia, ha commentato ai microfoni di Cremona1 la partita: “Noi stiamo cercando di ritrovarci come squadra, mettendo dentro qualcosa. Anche oggi abbiamo rischiato un po’ troppo, dobbiamo migliorare e non commettere più certi errori. Volevamo dare subito un segnale forte, una reazione, dobbiamo ancora vincere in casa. Oggi abbiamo risposto bene contro una squadra in salute. In questo momento dobbiamo trovare certezze, il mister ci sta lavorando tanto.

Poi un commento sul nuovo assetto offensivo: “Sono due modi diversi di interpretare il gioco. Con Okereke puoi creare qualcosa in più, mentre Vazquez può agire un po’ di più tra le linee. Oggi siamo stati bravi a gestire la palla nei momenti di difficoltà, per soffrire il meno possibile. Io ci metto sempre il solito impegno, poi quando vedo che i compagni credono in me riesco a rendere al meglio”.

