Columbus Day, Sangiuliano “Lavoriamo a nuovo immaginario Italia”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Cristoforo Colombo è stato un personaggio che ha contribuito allo sviluppo dell’umanità, un visionario del suo tempo, e nel suo nome si rinsaldano i legami culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti. Legami che hanno come basi la comunità italoamericana, una delle comunità più attive nel coltivare le radici del passato e le radici della loro appartenenza”. Lo ha detto all’Italpress il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine della Messa celebrata nella Cattedrale di Saint Patrick in occasione del Columbus Day di New York. “Stiamo provando a costruire un nuovo immaginario positivo dell’Italia nel mondo – ha aggiunto -. Questo lo sta facendo in maniera magnifica il nostro premier Giorgia Meloni, che si sta affermando in maniera molto piena sulla scena internazionale. L’Italia ha dato un contributo fondamentale alla cultura dell’umanità, credo ci sia forse una nuova immagine del nostro Paese”.

