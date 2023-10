Medio Oriente, Valditara “Scuola è vaccino contro ogni aberrazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello che è successo è una cosa aberrante. Non si è capita la lezione dell’Olocausto, delle leggi razziali, di quella immane tragedia. E la lezione è che al centro c’è la persona umana. Ritengo che sia stato possibile perché quegli aguzzini non riuscivano a vedere nell’altro, nell’ebreo, se stesso. Non riuscivano a cogliere il dolore, le ansie e le speranze dell’altro. Questo è ciò che la scuola deve insegnare ed è il vaccino più grande nei confronti di ogni aberrazione. E quando sento oggi qualcuno che inneggia o legittima ciò che è successo, nei giorni scorsi in Israele, mi coglie un senso di disperazione e di rabbia profonda. Credo che nessuno debba avere il diritto di potere esprimere opinioni così aberranti. E credo che chiunque voglia esprimere opinioni così aberranti debba essere sanzionato dalle legge”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che questa mattina ha portato la solidarietà del ministero e del governo italiano alla Scuola della Comunità Ebraica di via Sally Mayer a Milano.

