Ammonta a 27,2 milioni di euro lo stanziamento messo in campo dalla Regione Lombardia per finanziare il bando ‘Ricerca e Innova’, che ha l’obiettivo di accompagnare le piccole e medie imprese a sviluppare i propri progetti di ricerca e a sperimentare e adottare innovazioni di prodotto e di processo. Come previsto dal Decreto pubblicato dalla Regione, è ora disponibile la modulistica per aderire al bando, la cui prima finestra di apertura è prevista dalle ore 10.30 del 26 ottobre 2023 fino alle ore 15.00 del 16 novembre 2023.

“La misura ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione tecnologica e digitale delle imprese – spiega l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi – attraverso la progettazione, la sperimentazione e l’adozione di innovazioni (di prodotto e/o di processo) dei processi produttivi aziendali nelle aree strategiche della Regione in grado di mantenere e migliorare la competitività del tessuto imprenditoriale lombardo. ‘Ricerca e Innova’ intende sostenere gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte delle PMI lombarde”.

Il bando, quest’anno alla seconda edizione, prevede importanti novità. La prima viene illustrata direttamente da Fermi: “Basta procedure a sportello e click day: quest’anno seguiremo una procedura di valutazione a graduatoria. Tutti i progetti che superano l’istruttoria formale saranno valutati nel merito, sulla base di criteri tecnici ed economico-finanziari, entro 180 giorni. Con questa scelta Regione Lombardia scommette sulla qualità, con il fine di selezionare e finanziare solo i progetti migliori”.

Un’altra novità importante riguarda le ricadute ambientali del progetto, per la prima volta inserite con uno specifico criterio di valutazione, mentre vengono confermate le premialità riservate alla sostenibilità ambientale, alla presenza di giovani e donne nella compagine societaria e all’appartenenza ai cluster tecnologici lombardi.

In questa nuova edizione di ‘Ricerca e Innova’, Regione Lombardia ha deciso di suddividere i 27,2 milioni di euro di dotazione su due diverse finestre, divise in base all’Ecosistema di riferimento. La prima finestra – che aprirà il 26 ottobre – coinvolgerà gli Ecosistemi ‘Salute e Life Science’, ‘Nutrizione’, ‘Sostenibilità’ e ‘Sviluppo Sociale’.

La seconda finestra – prevista tra il 18 gennaio e il 2 febbraio 2024 – riguarderà invece ‘Manifattura Avanzata’, ‘Connettività e Informazione’, ‘Smart Mobility e Architecture’ e ‘Cultura e Conoscenza’.

‘Ricerca e Innova’ prevede la concessione di un’agevolazione mista, composta in parte da un finanziamento agevolato (tasso 0,5%) e in parte da contributi a fondo perduto (in conto capitale), che può arrivare a coprire l’80% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 800.000 euro. I progetti presentati devono avere un valore minimo di 80.000 euro e prevedere una durata massima di 18 mesi. Il 70% dell’agevolazione è a finanziamento, il 10% a contributo. La quota di contributo è incrementata fino al 20% per i progetti Green, cioè che concorrono agli obiettivi del Green Deal europeo.

