Un’intera comunità, anche digitale, si sta schierando a supporto di una famiglia in difficoltà. Enorme la solidarietà online per il rientro in Italia della salma di Michele Cavallotti, 22enne pilota cremasco che ha perso la vita in uno schianto aereo in Oregon, negli Stati Uniti.

“Vogliamo supportare i genitori Ilenia e Giorgio a sostenere le spese per il rientro in Italia della salma del loro amato figlio – si legge sulla piattaforma GoFundMe – Il nostro adorato cugino Michele Cavallotti, pilota e istruttore di 22 anni ha perso tragicamente la vita nell’incidente aereo avvenuto a Newberg, Oregon, mentre si trovava a bordo con i suoi allievi Barrett Bevacqua e Emily Hurd”.

La campagna solidale a supporto della famiglia del giovane, deceduto martedì scorso, ha ricevuto una grande solidarietà, raccogliendo più di 15mila euro grazie a oltre 150 donazioni, numeri importanti che potrebbero portare speranza ad una famiglia in difficoltà, ancora costretta a restare negli Stati Uniti in attesa del rientro della salma del figlio. Michele si trovava in America per studiare alla Hillsboro Flight Academy, scuola per piloti. Il suo sogno, infatti, era quello di diventare un pilota e ottenere il brevetto di volo.

© Riproduzione riservata