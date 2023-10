Mattarella “Sulle Province una transizione interrotta”

L’AQUILA (ITALPRESS) – “Le norme attualmente in vigore, che disegnano strutture e ambiti delle Province, sono legate, in definitiva, a una transizione interrotta e anche per questo, indipendentemente dai giudizi sul merito del percorso allora ipotizzato, creano vuoti e incertezze che non possono prolungarsi, rischiando che cittadini e comunità paghino il prezzo di servizi inadeguati, di competenze incerte, di lacune nelle funzioni di indirizzo e coordinamento”. Lo ha detto ilpresidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di apertura della 36° Assemblea Nazionale delle Province d’Italia che si è svolta a L’Aquila.

