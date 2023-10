Per la Giornata mondiale della consapevolezza delle sindromi Pans e Pandas, illuminazione verde di tutte le sedi di servizio delle direzioni regionali e Comandi dei Vigili del Fuoco. Anche il Comando dei Vigili del fuoco di Cremona ha aderito all’iniziativa. Le sindromi Pans e Pandas rappresentano condizioni che compromettono le normali funzioni neurologiche del cervello, provocando l’insorgenza di disturbi psichiatrici in soggetti in età pediatrica.

© Riproduzione riservata