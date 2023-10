Euro2032, Barachini “Riconoscimento alla capacità italiana”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Mi pare sia un riconoscimento alla capacità italiana di organizzare eventi sportivi ma non solo. L’Italia ha vinto da poco gli Europei di calcio, mi sembra un riconoscimento a una Nazione e un mondo – quello del calcio italiano – che ha ancora un grande peso a livello internazionale”. Lo ha detto all’Italpress il sottosegretario all’editoria Alberto Barachini a margine del talk “Informazione globale e made in Italy Quando l’eccellenza non ha

frontiere” tenutosi a One William Street, sede newyorkese di Intesa San Paolo, in occasione dei 35 anni dell’agenzia di stampa Italpress.

