La sera del 10 ottobre i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un cittadino straniero di 30 anni, pregiudicato.

Quella sera, verso le 22.00, i militari hanno fermato l’uomo in una traversa di via del Giordano e, dopo averlo identificato, lo hanno controllato. Il giovane emanava un forte odore di hashish e, durante le fasi di identificazione, era particolarmente nervoso e irrequieto.

E’ stato quindi perquisito e gli è stato trovato uno spinello, ma il 30enne ripeteva che la droga serviva solo per sé. In quel frangente, dall’angolo di una via laterale, per un attimo si sono affacciati due giovani che, alla vista dei Carabinieri, sono scappati, ma, dal rapido sguardo che hanno scambiato con il 30enne, i militari hanno capito che cercavano proprio lui.

I militari perciò hanno pensato che il 30enne potesse essere per strada per vendere della sostanza stupefacente. Per questo motivo, si sono recati a casa dell’uomo per effettuare una perqusizione domiciliare e in cucina hanno trovato un bilancino con tracce di hashish, mentre in camera da letto aveva un panetto di hashish del peso di 83 grammi.

Lo stupefacente e il bilancino sono stati sequestrati e il 30enne è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga e accompagnato presso la caserma Santa Lucia.

E’ stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Cremona in attesa dell’udienza di convalida svoltasi la mattina dell’11 ottobre e conclusasi con la convalida dell’atto, la sottoposizione del 30enne alla misura dell’obbligo di firma e il rinvio dell’udienza al prossimo 8 novembre. L’uomo è stato liberato.

