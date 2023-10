Tutto il mondo sta seguendo con apprensione e sgomento la situazione venutasi a creare in Terra Santa e la violenza che sembra aver preso il sopravvento. Come cristiani, la nostra risposta non può essere l’indifferenza. Il cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, invita a rispondere a questa escalation di male con il grido della preghiera per la pace e la riconciliazione.

Il Vescovo di Cremona, monsignor Antonio Napolioni, si unirà in preghiera al Santuario regionale di Caravaggio sabato 14 ottobre alle ore 21.00 con tutti coloro che possono ritrovarsi per “consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione”.

Lungo i portici del Santuario sarà recitato il rosario ‘aux flambeaux’ per invocare da Maria, regina della pace, questo dono. Come auspicato dal cardinale Pizzaballa, sentiamoci tutti coinvolti nella preghiera, “parrocchie, comunità religiose, famiglie”.

