Torna da questo fine settimana la tradizionale Fiera del libro di autunno in Galleria 25 Aprile. A corollario della manifestazione, l’Amministrazione comunale, insieme agli espositori, con i loro banchi pieni di libri e forti di più di cinquant’anni d’esperienza, hanno voluto riproporre presentazioni degli autori, che si svolgeranno per tutto il periodo di durata della fiera (5 novembre), ma anche dopo il termine della stessa, sino al 17 dicembre, in varie sedi.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto di riqualificazione e di valorizzazione del tessuto urbano, creando intorno alla manifestazione forme di animazione per rendere maggiormente fruibile la lettura ed avvicinare sempre più il pubblico al libro.

“Esprimo la mia soddisfazione che la Fiera del libro, con numerosi appuntamenti ed autori – dichiara al riguardo l’assessore Barbara Manfredini – torni ad animare il centro della città, anche grazie alla sinergia con il Museo Archeologico e il Patto per la Lettura. Ritengo importante dare un segnale di continuità a questa manifestazione che, nel tempo, è riuscita a rinnovarsi suscitando l’interesse di un pubblico sempre più vasto grazie all’impegno degli organizzatori con i quali vi è sempre stato un confronto proficuo, oltre a dare visibilità a numerosi autori cremonesi”.

Gli autori saranno presentati da Claudio Ardigò (critico letterario e organizzatore della rassegna), Cinzia Carotti (divulgatrice culturale), Monica Moka Zanon (poetessa), Beatrice Ponzoni (giornalista), con letture a cura di Emi Mori (attrice teatrale).

Anche in questa edizione si è cercato di privilegiare gli autori del nostro territorio, anche in sinergia con la rassegna Letture sul Po. Primo appuntamento giovedì 19 ottobre, alle 17, a SpazioComune (piazza Stradivari, 79, con Plis del Po e del Morbasco: cultura, ambiente e paesaggio di Daniro Mandelli. A seguire, venerdì 20 ottobre, alle 17:30, sempre a SpazioComune, presentazione di Enrica Trovati, A.A.A Autostima cercasi (autoprodotto) e di Susanna Rossi, Le due sponde del Fiume (Fantigragica Edizioni). Sabato 21 ottobre, alle 17:30, al Museo Archeologico di via San Lorenzo, sarà la volta di Fernando Cirillo con Il buio (Antipodes Edizioni) e di Rita Salvadori con Siamo Stelle (Amazon). Questo primo ciclo di appuntamenti si conclude domenica 22 ottobre, alle 17:30, nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale, con Livio Gambarini e il suo libro La Papessa di Milano (Piemme Edizioni). Il programma completo di tutti gli incontri con gli autori è disponibile sul sito del Comune (www.comune.cremona.it/fieralibro2023).

