Lombardo “Con patto Mpa-Lega siamo in Sicilia al 13,6%”

PALERMO (ITALPRESS) – “Mi pare che questa alleanza, questo patto federativo, sia una cosa talmente naturale da apparire ovvia. Abbiamo cominciato sin dal nostro esordio, nascemmo nel dicembre 2005 ed eravamo già insieme alle Politiche del 2006. Abbiamo sempre mantenuto eccellenti rapporti, abbiamo sottoscritto un patto federativo già anni fa, e lo abbiamo rilanciato ora. Ci sono tutte le ragioni perché questo patto sia solido, forte e all’insegno della lealtà e della franchezza e possa portare risultati alla nostra terra”. Così il presidente dell’Mpa, Raffaele Lombardo, parlando con i giornalisti a Palermo, all’hotel delle Palme, in occasione della presentazione del rinnovato accordo con la Lega alla presenza del leader Matteo Salvini. “Salvini ha parlato di 20 miliardi investiti in infrastrutture – aggiunge -, a cominciare da quella che è la nostra bandiera il Ponte sullo Stretto, per poi occuparci anche di altro. Ad esempio, di quella autonomia differenziata sulla quale dobbiamo confrontarci con determinazione col ministro Calderoli perché se ne sa poco ed è bene che se ne sappia di più”. E poi, tornando alla Sicilia, sottolinea come “insieme siamo una forza del 13,6 per cento, solo un punto in meno di Forza Italia che esprime il presidente della Regione, e un punto e mezzo in meno di Fratelli d’Italia che esprime il presidente dell’Ars. Saremo un grande gruppo che darà un grande contributo al buon governo della nostra terra”. col3/vbo/gtr

