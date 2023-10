82 cani di diversa razza e taglia stanno “ballando” esibendosi nell’ambito dell’European Open Championship Dog Dancing FCI 2023, il campionato europeo di Dog Dance organizzato da FCI, ENCI, Gruppo Cinofilo Cremonese e CremonaFiere. Esempio di come ci possa essere sintonia tra padrone e cane e come si possa insegnare al cane comportamenti controllati e collaborativi, in sintonia con il conduttore e da eseguire a tempo di musica. Domenica mattina le premiazioni: intanto sabato in fiera si preannuncia un boom di visitatori per l’evento amatissimo da grandi e bambini. SG

