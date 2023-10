La Tavola della pace di Cremona fa appello a tutti i democratici, a tutti i cittadini che credono nei valori universali dei diritti umani, nel diritto dei popoli ad autodeterminarsi e a vivere la pace nella giustizia. L’appuntamento è stato sabato pomeriggio 17 ai giardini pubblici di piazza Roma: nell’evento si è chiesto di fermare la guerra che insanguina la Terra Santa, di fermare l’escalation militare in atto, per proporre alla Comunità internazionale di non assistere passivamente ai massacri di innocenti e invece riaprire una soluzione politica negoziata al conflitto Israelo-palestinese per arrivare in tempi rapidi alla realtà dei due Stati e due popoli.

