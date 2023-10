Si sta svolgendo a Roma il Villaggio Coldiretti più grande mai realizzato. L’appuntamento è al Circo Massimo che, da ieri fino a domani, domenica 15 ottobre, vede protagonisti migliaia di agricoltori da tutta Italia con stand di Campagna Amica, le tende dei cuochi contadini, gli spazi dedicati a giovani, donne e senior della Coldiretti. Il tutto con l’obiettivo di proporre al Paese il meglio dell’agricoltura italiana e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di sostenere il settore agroalimentare, a partire dall’imminente Manovra di bilancio per arrivare alla difesa del Made in Italy dalla concorrenza sleale e dai rischi connessi ad alcune scelte della Ue.

Coldiretti Cremona è presente, con una numerosa delegazione di imprenditori agricoli in arrivo da tutte le zone della provincia. Tanti i giovani agricoltori. I sapori di Cremona sono in prima linea anche nel più grande mercato contadino d’Italia, con l’azienda Il Campagnino di Pessina Cremonese, che propone pane e prodotti da forno, e l’azienda Carioni di Trescore Cremasco, con i formaggi tipici, a partire dal salva cremasco. Grande spazio per Pomì e per tutti i prodotti di Casalasco Società Agricola. Le eccellenze cremonesi sono proposte anche nelle esposizioni dedicate ai tesori dell’ agroalimentare italiano. I prodotti che nascono dal mais corvino di Carlo Maria Recchia sono raccontati nella mostra riservata alla biodiversità. Nello spazio dedicato alle eccellenze italiane ‘giganti’ che nascono in agricoltura troviamo i provoloni di Latteria Pizzighettone (il pancettone da 100 kg e il mandarone da 50 kg), le zucche giganti dell’azienda Sorgani da Castelverde, i salami gentili, lunghi oltre un metro, dell’azienda Biondi di Trigolo. In prima linea, tra i cuochi contadini, c’è Elisa Mignani, giovane agrichef cremonese.

I più autorevoli rappresentanti del Paese si stanno dando appuntamento al Villaggio Coldiretti. Stamattina è stata accolta la premier Giorgia Meloni, che ha dialogato con gli agricoltori e visitato gli stand della grande kermesse contadina, nel cuore della Capitale.

Il villaggio contadino realizzato a Roma – evidenzia Coldiretti Cremona – fa toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana e permette a tutti di vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole e i loro prodotti, sui trattori, a tavola con le specialità 10% italiane, in sella ad asini e cavalli o nelle fattorie didattiche dove i bambini possono imparare a pigiare l’uva, preparare la mozzarella, impastare il pane o fare l’orto.

