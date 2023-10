Arriva dal Marocco il vincitore della Mezza Maratona di Cremona, Mohammed Baybat con il pettorale numero 16 ha tagliato il traguardo di piazza del Comune in 1:01:40, mancando per soli 4” il record della gara che risale al 2012, dietro di lui i due Kenyani Isaac Kipkemboi Too che ha chiuso in 1:01:44 e Simon Mwangi Waithira. Tra le donne ha vinto Dorine Jerop Murkomen (Kenya), davanti alla connazionale Morine Gesare Michira e a Sara Galimberti della Bracco Atletica.

La 10km competitiva è stata chiusa in 30:38 da Stephen Mwangi Njeri seguito a 3” da Riccardo Amadori della Pro Sesto Atletica Cernusco e da Abdellatif Batel in 30:57. Tra le donne è l’italiana Cristina Cotelli, Atletica Paratico ad avere la meglio in 37:38 su Martina Cornia e Mary Wangaru Wanjohi.

Con ben 2.700 atleti in gara e oltre 200 volontari al lavoro, questa 22esima edizione della Mezza Maratona di Cremona, svoltasi nella mattinata di domenica, ha dato prova di essere una competizione di altissimo livello. Importante ed entusiasta la partecipazione del pubblico, che ha salutato la partenza e l’arrivo degli atleti, incitandoli durante il percorso.

Quest’anno la competizione si è articolata in tre prove: la classica 21km, la CR10 Competitiva e la CR10 Non Competitiva. La più partecipata è stata quella tradizionale, che ha impegnato 1400 runners; ma grande successo anche per la 10 non competitiva, andata sold out prima della chiusura ufficiale delle iscrizioni per il raggiungimento dei 1000 partenti. 300, infine, coloro che hanno preso parte alla 10 competitiva. cc

