Sono stati affidati i lavori per l’intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il cimitero: ad occuparsene sarà la Ditta Magistri s.r.l. di Novate Milanese, per un importo di 422.330,79 euro. L’auspicio è quindi che i lavori inizino a breve. Il progetto di riqualificazione prevede interventi di diverso tipo, finalizzati al restauro e alla messa in sicurezza.

E’ previsto il restauro e consolidamento degli impalcati delle due rampe, eliminando le parti ammalorate e compromesse di calcestruzzo e le parti ossidate delle armature metalliche. Si procederà quindi alla ricostruzione. Una volta ripristinate le superfici si passerà al rinforzo delle solette e delle travi.

Altro oggetto di intervento saranno le lastre in marmo di Botticino: un lavoro delicato a causa della conformazione strutturale della copertura. Per questo si è studiato un piano d’azione poco impattante. Per quanto riguarda le rampe, gli elementi in pietra verrano smontati, per restaurare le solette. Sarà quindi posata una nuova guaina di protezione delle stesse, e infine verranno rimessi a dimora i gradini in marmo, che a loro volta verranno restaurati e consolidati, oppure sostituiti dove fosse necessario.

Infine, anche le balaustre verranno risistemate, con restauro e adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza contro le cadute dall’alto.

