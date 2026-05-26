Cremona capitale della cultura 2029: presentata la “road map” verso la candidatura

Ascolto, attivazione e ingaggio, co‑scrittura del dossier e, infine, la consegna del progetto.

Sono i quattro punti della mappa che guiderà, nei prossimi mesi, la candidatura di Cremona a Capitale Italiana della Cultura 2029.

A illustrarli, nel pomeriggio di martedì durante la seduta congiunta dell’Ufficio di presidenza e della commissione Cultura, è stata Ilaria Morganti, rappresentante di Itinerari Paralleli, l’impresa sociale scelta dall’amministrazione come consulente per questa delicata partita.

Davanti ai componenti della commissione e ai capigruppo del consiglio comunale, Morganti ha spiegato i prossimi passi necessari per provare a centrare l’obiettivo.

“Ciò che accomuna le città che hanno vinto – ha affermato – è la volontà di utilizzare l’esperienza della candidatura come un’opportunità per intraprendere un percorso di trasformazione con un orizzonte temporale medio-lungo, in cui la cultura diventa metodo di cambiamento dei territori. Non si tratta solo di candidarsi e vincere il titolo, ma soprattutto di costruire una pianificazione strategica della città“.

“La cosa importante – ha aggiunto – è che questo processo generi un progetto credibile, nel quale la città possa riconoscersi”.

Tra gli elementi che dovranno emergere dalla candidatura figurano il rispetto degli obiettivi dell’Agenda 2030 e valori come partecipazione, coinvolgimento, inclusività, sostenibilità e bellezza.

Da qui prende forma il piano di lavoro, articolato – come detto – in quattro fasi: si parte dall’ascolto della città, dei suoi punti di forza e dei suoi bisogni; si prosegue con la costruzione di una candidatura condivisa con il territorio e con le realtà culturali già attive; si arriva poi alla messa a terra delle idee e alla redazione di un dossier di circa sessanta pagine; infine si giunge alla consegna del dossier e alla candidatura ufficiale, accompagnate da un necessario lavoro di comunicazione e divulgazione.

Sono state presentate poi le possibili tempistiche.

“Siamo in attesa di conoscere le scadenze effettive – ha spiegato Morganti – ma, come in passato, la consegna dovrebbe essere prevista tra settembre e ottobre. Seguirà un periodo di valutazione da parte del Ministero, che nominerà una commissione“.

L’esito è atteso tra dicembre e gennaio, con la pubblicazione di una short list di dieci città finaliste, invitate poi a Roma per presentare il progetto intorno a marzo 2027. Da quel gruppo uscirà la Capitale della Cultura 2029, con un’aggiudicazione quasi contestuale.

“Questa giornata era necessaria per fare il punto della situazione con tutti gli attori coinvolti – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona –. Era giusto farlo in questa sede congiunta, da cui era partita l’idea di avviare un percorso che è già a buon punto: si sono svolti molti incontri, compreso quello di apertura pubblica con le associazioni culturali. È solo una tappa, perché ci attende un mese intenso di appuntamenti prima della manifestazione di interesse, che dovrebbe essere intorno ai primi giorni di luglio, in attesa del bando del Ministero, e poi della redazione del dossier di candidatura”.

La strada, comunque, non sarà semplice: ogni anno si candidano oltre venti città, spesso con nomi di rilievo. Nel Nord Italia, per ora, tra le concorrenti figurano Bassano del Grappa e la Valcamonica.

Cremona, però, può e deve giocarsi al meglio le proprie carte, mettendo a fattor comune tutte le energie disponibili. Parola d’ordine: fare rete.

“È fondamentale – ha concluso Bona – farlo sia a livello politico sia culturale, tra istituzioni, fondazioni e soggetti pubblici e privati. È l’intera città che si presenta con la sua storia culturale e, soprattutto, con una visione di futuro. Il senso della candidatura è immaginare come potrebbe essere Cremona da qui a un decennio“.

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