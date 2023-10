Un ponte sonoro fra passato e presente avvolto da intriganti virtuosismi d’archi è stato attraversato ieri sera nell’Auditorium G. Arvedi di Cremona per il concerto “Paganiniana” di STRADIVARIfestival, rassegna promossa da Unomedia e Museo del Violino con il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini, che ha portato in scena i Solisti Filarmonici Italiani con Federico Guglielmo primo violino concertatore cui si è unito nella seconda parte dell’evento il giovane e prodigioso artista coreano Nurie Chung insieme al M° Roberto Molinelli. In apertura ‘La follia’ seguita da ‘Il trillo del diavolo’, pezzi conosciuti e apprezzati dal pubblico, che in sala annoverava anche numerosi studenti del Liceo Musicale – Istituto Stradivari di Cremona, felici di assistere alla rassegna.

Poi il programma, dopo il brano ‘Vivaldi’ dedicato alla compagine da Boris Porena, è proseguito con un’esecuzione in prima assoluta di ‘Paganiniana’ composto e diretto per l’occasione da Roberto Molinelli, che l’autore descrive come «Suite contenente una selezione dei 24 Capricci di Paganini, generando un dialogo tra i virtuosismi del solista e quelli dell’orchestra». Vivaci e vincenti le proposte musicali inserite in partitura, che hanno inoltre fatto emergere il grandioso talento di Nurie Chung; il violinista ha poi salutato il pubblico con due bis omaggio a Paganini, ricambiato da uno scroscio di applausi.

Federica Priori

