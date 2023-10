I carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino straniero di 23 anni, notato da una pattuglia nelle prime ore di lunedì 16 ottobre, nella zona di viale Po. L’auto, con con tre persone a bordo, procedeva con un’andatura incerta e quindi stato imposto l’alt.

Alla richiesta dei documenti, è apparso evidente che il conducente era in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcolici, condizione incompatibile con la conduzione di un mezzo. Inoltre c’era un forte odore di alcol proveniente dall’interno dell’abitacolo. Una volta sottoposto all’alcoltest, si è ha evidenziato un valore di circa 1,20 g/l, oltre il doppio del limite consentito. Tenuto conto delle aggravanti per le violazioni commesse tra le 22.00 e le 07.00, per il 23enne è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e l’immediato ritiro della patente di guida, mentre l’auto è stata affidata a persona in grado di guidare.

