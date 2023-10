Stop alla coltivazione di grano e di mais in Pianura Piadana dal 2024 e per 12 mesi. L’ottemperanza alla nuova Pac mette gli agricoltori anche del territorio in forte difficoltà. Ne abbiamo parlato con Cesare Soldi, presidente Libera associazione agricoltori cremonesi.

Il servizio di Michela Cotelli

