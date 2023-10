Non si fermano le azioni del comitato BiometaNO per opporsi all’impianto progettato da A2A. Dopo il volantinaggio davanti al teatro Ponchielli in occasione della prima della stagione d’opera, ieri è stata la volta di un’altra forma di protesta per sensibilizzare i cremonesi. Lungo il tracciato della Maratonina che si è sviluppata in parte proprio sul percorso di Bosco ex Parmigiano, sono comparsi striscioni dal messaggio inequivocabile, affissi alle recinzioni delle case o appoggiati nel giardino.

Scopo del comitato, che appena pochi giorni fa ha organizzato una partecipata assemblea per informare sugli sviluppi dell’iter autorizzativo, è tenere alta l’attenzione su questo impianto.

