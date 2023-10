Sabato 21, mercoledì 25 e sabato 28 ottobre al Centro del Riuso di Cremona in Via dell’Annona, 13 (ex mercato ortofrutticolo, zona stadio) torna, per la gioia di grandi e piccini, RI-GIOCHIAMO, la vendita speciale di bambole, giochi in scatola e in legno, giocattoli e pupazzi, vintage e non solo, organizzata dall’Associazione Amici di Emmaus ODV.

Saranno centinaia i pezzi esposti in attesa di appassionati e collezionisti. Come sempre, le vendite speciali e i mercatini Emmaus si collocano all’interno dell’economia circolare e solidale, contribuendo contemporaneamente alla salvaguardia dell’ambiente e al sostegno della Comunità di accoglienza Emmaus di Canove de’ Biazzi e degli altri progetti di solidarietà dell’Associazione. Il Centro sarà aperto solo il mattino dalle ore 9 alle 12. Per informazioni: 037594167.

