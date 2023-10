Infortunio sul lavoro, lunedì verso le 19 in via Cremona 28 a Soncino. In un’azienda di produzione di materiali prefabbricati è rimasto ferito in modo serio un operaio straniero di 43 anni residente in provincia di Piacenza. L’uomo, magazziniere, stava trasportando un carrello quando è stato colpito da una spondina che si era staccata, ferendosi al torace. Subito soccorso dai medici del 118, l’uomo è stato trasportato in ospedale a Crema in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’Ast della Val Padana per effettuare i dovuti accertamenti di sicurezza.

