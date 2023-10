Manovra, Lupi “Misure concrete per le famiglie e le imprese”

ROMA (ITALPRESS) – Quella varata dal Governo è una manovra “seria, responsabile e concreta in un momento difficile come questo. Un miliardo di euro destinati alle famiglie con la possibilità che le mamme lavoratrici paghino zero contributi per l’asilo nido dal secondo figlio e una richiesta da parte di Noi moderati che è stata accettata: le imprese potranno dare un fringe benefit ai loro lavoratori pagando o l’affitto o gli interessi del mutuo per la prima casa”. Lo ha detto il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi a margine del primo consiglio nazionale del partito.

xl3/sat/gtr