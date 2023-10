C’è anche Alessandro Fanni, 29 anni, cremonese residente a Piacenza, tra i protagonisti a Milano dello Smau 2023, l’evento di riferimento per il mondo delle imprese sui temi dell’innovazione.

Fanni, che a soli 19 anni ha fondato la sua prima azienda, è l’amministratore unico di Cshark, ditta piacentina che si occupa di aerospazio con l’aiuto di Nasa e Spacex. Diplomato in informatica, ha fatto partire con Spacex la prima missione aerospaziale privata. L’anno scorso, grazie al razzo vettore Falcon-9 di Spacex di Elon Musk, il primo micro satellite Pilot1 è stato posizionato in orbita a 550 Km circa di altezza. Allo Smau, Fanni ha presentato una piccola navicella spaziale che permette il telecontrollo di dispositivi a terra.

L’imprenditore aerospaziale cremonese è stato premiato dalla rivista di economia Forbes Italia nella categoria “Scienza” per gli under 30. Con i suoi 29 anni, di cui 10 di esperienza lavorativa e un satellite in orbita, si è meritato a pieni voti un posto tra i giovani imprenditori del futuro.

Allo Smau, quest’anno, ci sono oltre 150 startup. Le imprese saranno coinvolte in un ricco programma di appuntamenti tra workshop, momenti di networking, tavole rotonde e live show.

