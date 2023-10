Parla Roberto Biloni, confermato nuovamente alla guida di CremonaFiere nell’assemblea dei soci di martedi 17 ottobre. Il suo vice è Giovanni Bozzini, presidente CNA Lombardia. Quelli apena trascorsi sono stati “tre anni difficili ma c’è sempre stato l’impegno sia dei soci che delle istituzioni pubbliche. Quello che ha dato la possibilità, all’inizio, di sopravvivere e oggi di cercare il consolidamento è stato proprio questo, il coinvolgimento delle istituzioni e di tutto il territorio”. Tre anni in cui “abbiamo investito molto in termini di risorse umane e economiche”, oggi l’aspetto da tenere sotto controllo è quello finanziario: “Per ora niente aumenti di capitale ma non lo si può escludere”. Confermato l’impegno a proseguire le relazioni con altre Fiere, “ora bisognerà enrare di più nel merito e concretizzare uno sviluppo che sia di interesse reciproco. La nostra idea di di Fiera è diversa rispetto al passato e questo può agevolare questo tipo di percorsi”.

Il servizio di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata